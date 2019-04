Was ist

#BockaufMedien?

#BockaufMedien ist vor allem eins: deine große Chance! Wir im SWR machen Fernsehen, Filme, Radio und natürlich viel fürs Internet. Du kennst vielleicht die Formate „Druck“, „Wumms!“, „LiDiRo“ oder „Das schaffst du nie!“ – das gehört alles zu uns. Bei #BockaufMedien bekommst du die Möglichkeit, dich in allen Medien auszuprobieren. Keine Angst: Du musst noch kein Experte sein. Du musst nur Lust darauf haben.

Und so kannst du mitmachen: Nimm ein Video mit deinem Smartphone auf oder eine Sprachnachricht. Darin feierst du deinen Best Friend. Egal wie, sei einfach kreativ. Erzähle zum Beispiel, warum dein Best Friend so mega ist oder was ihr mal Besonderes erlebt habt. Oder du zerrst deinen Best Friend vor die Kamera und ihr macht zusammen was. Lade das Video/Audio hier auf der Homepage hoch. Wenn es uns gefällt, sagen wir: We like! Dann laden wir dich in den Pfingstferien zu einer spannenden Medien-Woche mit echten Profis in den SWR ein.